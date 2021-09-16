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- Joe Biden, Avustralya Başbakanı Morrison'ın adını unuttu
Joe Biden, Avustralya Başbakanı Morrison'ın adını unuttu
Konuşması esnasında Morrison'ın ismini hatırlayamayan Biden, Beyaz Saray'da ilginç anlar yaşattı.
- Haber Merkezi
- 16.09.2021 - 15:58
- Güncelleme : 16.09.2021 - 16:22
ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile video konferans yöntemiyle görüştü.
Üç ülke arasında yeni güvenlik iş birliği anlaşmasının kurulduğu görüşmeye Beyaz Saray'dan katılan Biden, konuşması sırasında Morrison'ın ismini unutunca ortaya ilginç görüntüler çıktı.
MORRISON'IN ADINI HATIRLAYAMADI
Konuşmayı devralan 78 yaşındaki Biden, Morrison'a hitap ettiği sırada Avustralya başbakanının adını hatırlayamadı.
Joe Biden, Avustralya Başbakanı Morrison'ın adını unuttu VİDEO
"AŞAĞIDAKİ ADAMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Boris Johnson'a ismiyle hitap ederek teşekkürlerini ileten Biden, sıra Morrison'a seslenmeye gelince "Aşağıdaki adama da teşekkür etmek istiyorum." dedi.
Amerikan başkanı, konuşmasını "Çok teşekkürler dostum. Takdir ediyorum." şeklinde sürdürdü.