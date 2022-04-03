Petrol
104.35
-0.34%
Euro
16.22
-0.20%
Dolar
14.68
0.08%
Altın
909.14
-0.50%
Borsa
2252
0.82%
Bitcoin
683.269
-0.16%
BTXN Coin
35.97
-1.50%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 14 C
    Joe Biden, ayakta uyurken görüntülendi

    Joe Biden, ayakta uyurken görüntülendi

    USS Delaware denizaltısı için Wilmington'da tören düzenlendi. Biden'ın uyukladığı anlar, törene damgasını vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 03.04.2022 - 17:18
    • Güncelleme : 03.04.2022 - 17:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı bazı resmi tören ve programlarda uyukladığı anlarla gündem oluyor.

    Biden, bir kez daha benzer durumla sosyal medyanın gündemine oturdu.

    79 yaşındaki Biden, Wilmington Limanı'nda USS Delaware denizaltısı için düzenlenen törene eşi First Lady Jill Biden ile birlikte katıldı.

    BIDEN TÖRENDE UYUKLADI

    Nükleer enerjili denizaltının hizmete girmesinin kutlandığı törene Joe Biden'ın yorgun hali damga vurdu.

    Tören sırasında asker selamı vererek ayakta duran Biden'ın uyukladığı anlar kameraya yansıdı.

    Joe Biden, ayakta uyurken görüntülendi ViDEO

    TRUMP: UYKUCU JOE

    ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Joe Biden için "Uykucu Joe" anlamına gelen "Sleepy Joe" ifadesini kullanmasıyla biliniyor.

    Biden'ı, ilerleyen yaşı nedeniyle hedef alan Trump, Demokrat rakibiyle 2020 seçimleri kapsamında televizyonda katıldığı tartışma programı öncesi "Biden'a doping testi yapılmasını talep edeceğim." demişti.

    "GÖZLERİNİ DİNLENDİRİYORDU"

    Uyuklayan Biden'ın görüntüsü, sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, "Gözlerini dinlendiriyordu", "Uyumuyordu, uyanıktı" şeklinde yorumlar yaptı.

    Joe Biden, ayakta uyurken görüntülendi #1

    Joe Biden, ayakta uyurken görüntülendi #2

    Joe Biden, ayakta uyurken görüntülendi #3

    Joe Biden, ayakta uyurken görüntülendi #4

    Joe Biden, ayakta uyurken görüntülendi #5

    Joe Biden, ayakta uyurken görüntülendi #6

    Joe Biden, ayakta uyurken görüntülendi #7


    İlginizi Çekebilir

    Balıkesir’de orman yangını
    3. Sayfa

    Balıkesir’de orman yangını

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor
    Tesla

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor

    Rusya, Ukrayna’nın Hmelnitski’yi vurdu
    Dünya

    Rusya, Ukrayna’nın Hmelnitski’yi vurdu

    Görüş Bildir