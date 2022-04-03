USS Delaware denizaltısı için Wilmington'da tören düzenlendi. Biden'ın uyukladığı anlar, törene damgasını vurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı bazı resmi tören ve programlarda uyukladığı anlarla gündem oluyor.

Biden, bir kez daha benzer durumla sosyal medyanın gündemine oturdu.

79 yaşındaki Biden, Wilmington Limanı'nda USS Delaware denizaltısı için düzenlenen törene eşi First Lady Jill Biden ile birlikte katıldı.

BIDEN TÖRENDE UYUKLADI

Nükleer enerjili denizaltının hizmete girmesinin kutlandığı törene Joe Biden'ın yorgun hali damga vurdu.

Tören sırasında asker selamı vererek ayakta duran Biden'ın uyukladığı anlar kameraya yansıdı.

Joe Biden, ayakta uyurken görüntülendi ViDEO

TRUMP: UYKUCU JOE

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Joe Biden için "Uykucu Joe" anlamına gelen "Sleepy Joe" ifadesini kullanmasıyla biliniyor.

Biden'ı, ilerleyen yaşı nedeniyle hedef alan Trump, Demokrat rakibiyle 2020 seçimleri kapsamında televizyonda katıldığı tartışma programı öncesi "Biden'a doping testi yapılmasını talep edeceğim." demişti.

"GÖZLERİNİ DİNLENDİRİYORDU"

Uyuklayan Biden'ın görüntüsü, sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, "Gözlerini dinlendiriyordu", "Uyumuyordu, uyanıktı" şeklinde yorumlar yaptı.