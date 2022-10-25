Beyaz Saray'ın bahçıvanı Dale Haney'in meslekteki 50'nci yılını kutlayan Joe Biden, tören sonrası başkanlık ofisine giderken yolunu kaybetti. O anlar kameraya yansıdı.

İlginç hareketleri ile konuşulan ABD Başkanı Joe Biden, bir yeni olayı ile daha gündemde.

Joe Biden ile First Lady Jill Biden, Dale Haney'in Beyaz Saray'daki bahçıvanlığının 50'nci yılını kutladı.

Biden, Haney'in yıl dönümü kutlaması adına Beyaz Saray bahçesine karaağaç dikti.

Bu kez de yolunu kaybetti

İşlemin sonrasında başkanlık ofisine dönmek için harekete geçen Biden, yolunu şaşırdı.

Beyaz Saray'da yolunu kaybeden Biden için Jill Biden, harekete geçip bahçıvandan yardım istedi.

Joe Biden, Beyaz Saray'da yolunu şaşırdı VİDEO



"Ya öteki taraftan gitmek istiyorsam?"

Özel korumalar bu sırada harekete geçerken, Biden olayı şakaya vurdu.

"Ya öteki taraftan gitmek istiyorsam?" diyen Biden, sosyal medyada çok konuşuldu.

İşte o anlar...