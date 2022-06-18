Petrol
113.61
-5.17%
Euro
18.1855
-0.49%
Dolar
17.325
0.15%
Altın
1.024
-0.85%
Borsa
2533
1.93%
Bitcoin
334.607
-7.05%
BTXN Coin
7.84
-4.15%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C
    Joe Biden, bisikletten düştü

    Joe Biden, bisikletten düştü

    Hafta sonunu sahilde bisiklet sürerek geçirmek isteyen Joe Biden'ın etkinliği, yere kapaklanmasıyla sona erdi.
    • 18.06.2022 - 17:42
    • Güncelleme : 18.06.2022 - 17:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    ABD Başkanı Joe Biden, hafta sonunu Delawere eyaletinin sahilinde geçirdi.

    Burada bir grup ile bisiklet süren Biden, kalabalığa doğru ilerlerken bir anda dengesini kaybetti.

    Biden'ın Rehoboth Plajı'ndaki bisikletli turu, yere düşmesiyle sona erdi.

    Bisikletten düştü

    O esnada bölgede bulunan vatandaşların ve basın mensuplarının Biden'ın yere düşme anını görmemesi için tedbir alındı.

    Joe Biden, bisikletten düştü VİDEO

    Düşme anı kamerada

    Ancak Başkan Biden'ın yere düşme anı, olay yerinde bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına ve bölgedeki habercilerin objektiflerine yansıdı.

    Joe Biden, bisikletten düştü #1

    Joe Biden, bisikletten düştü #2

    Joe Biden, bisikletten düştü #3

    Joe Biden, bisikletten düştü #4


    İlginizi Çekebilir

    'CHP'li olmak sıradan bir olay değildir'
    Gündem

    'CHP'li olmak sıradan bir olay değildir'

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 dolar kazanın!
    Btcrobo

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 dolar kazanın!

    Bayburt'ta kaçan kurbanlık inekler, markete girdi
    3. Sayfa

    Bayburt'ta kaçan kurbanlık inekler, markete girdi

    Görüş Bildir