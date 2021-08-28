Joe Biden: DEAŞ'a operasyonlar sürecek

ABD Başkanı Biden, DEAŞ'a yönelik operasyonların devam edeceğini söyledi.

Taliban yönetimine giren Afganistan'a kaos ortamı sürüyor.

Son olarak Kabil Havaalanı'na yönelik saldırılarda 170'ten fazla insan hayatını kaybetmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, Afanistan gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BEDELİNİ ÖDETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Başkent Kabil'deki havaalanında düzenlenen saldırıyı üstlenen DEAŞ/ Horasan grubuna yönelik operasyonu hatırlatan Biden, operasyonların devam edeceğini ifade etti.

Biden, "Bu saldırı son değildi. O (Kabil'de 13 Amerikan askerinin öldürüldüğü) menfur saldırıya karışan herkesi yakalamaya ve bedelini ödetmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"SALDIRI OLASILIĞI YÜKSEK"

Kabil'de saldırı olasılığının yüksek olduğunu dabelirten Biden, "Sahadaki durum aşırı derecede tehlikeli olmaya devam ediyor ve havaalanına yönelik terör saldırısı tehdidi yüksek. Komutanlarımız, bana önümüzdeki 24-36 saat içinde bir saldırı olasılığının yüksek olduğunu bildirdi" ifadelerini kullandı.

ABD ASKERLERİNİN CENAZELERİ ÜLKELERİNE GÖTÜRÜLDÜ

Afganistan'dan ayrılmak üzere Kabil Havalimanı'nda bekleyen kalabalığa yönelik düzenlenen saldırıda 170'ten fazla sivil ve 13 de ABD askeri hayatını kaybetmişti.

ABD güçleri hayatını kaybeden askerlerin cenazelerini ülkelerine götürdü.

VİETNAM'I HATIRLATTI

Askeri kargo uçağına yüklenen tabutların görüntüsü ise 46 yıl önce ABD adına bir hüsranla sonuçlanan Vietnam savaşını hatırlattı.