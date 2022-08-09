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- Joe Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO katılım belgelerini imzaladı
Joe Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO katılım belgelerini imzaladı
ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımını onaylayan belgelere iki ülkenin temsilcilerinin de katıldığı törende imza attı.
- 09.08.2022 - 21:39
- Güncelleme : 09.08.2022 - 21:46
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası NATO'ya üyelik başvurusu yapan Finlandiya ve İsveç, İspanya'daki zirvede ittifaka davet edilmişti.
Ülkelerin kendi iç hukukuna uygun şekilde parlamentolarında oylama ve resmi onay süreçleri devam ediyor.
Bu kapsamda ABD'de iki ülkenin üyelik daveti senatoda onaylanarak kabul edilmişti.
Biden katılım belgesini imzaladı
Son olarak ABD Başkanı Joe Biden'ın önüne gelen belgeler de imzalandı.
Beyaz Saray'da düzenlenen imza törenine Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yanı sıra İsveç'in ABD Büyükelçisi Karin Olofsdotter ve Finlandiya'nın ABD Büyükelçisi Mikko Hautala katıldı.