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Joe Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO katılım belgelerini imzaladı

Joe Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO katılım belgelerini imzaladı

ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımını onaylayan belgelere iki ülkenin temsilcilerinin de katıldığı törende imza attı.