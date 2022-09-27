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    Joe Biden, Florida'ya yaklaşan Ian Kasırgası'nı yerel yetkililer ile görüştü

    ABD Başkanı Joe Biden, Florida eyaletini vurması beklenen Ian Kasırgası konusunda bölgedeki belediye başkanları ile telefonda görüştü ve hazırlıklar hakkında bilgi aldı.
    • 27.09.2022 - 21:12
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    Joe Biden, Florida'ya yaklaşan Ian Kasırgası'nı yerel yetkililer ile görüştü

    Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Florida eyaletini vurması beklenen Ian Kasırgası hakkında bilgi aldı.

    Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, bugün Tampa Belediye Başkanı Jane Castor, St. Petersburg Belediye Başkanı Ken Welch ve Clearwater Belediye Başkanı Frank Hibbard ile ayrı ayrı telefonda görüşerek Ian Kasırgası hakkında görüş alışverişinde bulundu.

    Söz konusu kasırganın 3. Kategori kasırga şiddetinde perşembe sabah saatlerinde Florida'nın körfez bölgelerini vurması beklenirken, Biden, belediye başkanları ile federal, eyalet ve yerel düzeyde ele alınan önlemleri görüştü.

    Her konuda yerel yetkililere yardımcı olunması için talimat verdi

    AA'nın haberine göre; Joe Biden, hafta sonu imzaladığı kararnameyle Florida'ya federal düzeyde de yardımların en hızlı şekilde ulaştırılmasını sağladığını belirterek, Federal Afet ve Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) Başkanı Deanne Criswell'e de her konuda yerel yetkililere yardımcı olunması için talimat verdi.

    Joe Biden, Florida ya yaklaşan Ian Kasırgası nı yerel yetkililer ile görüştü #1


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