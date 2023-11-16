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Joe Biden: Gazze'de yaşananların ne kadar süreceğini bilmiyorum

Joe Biden: Gazze'de yaşananların ne kadar süreceğini bilmiyorum ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Gazze'deki duruma işaret eden Biden, "Gazze'de yaşananların ne kadar süreceğini bilmiyorum" dedi.