Joe Biden: Gazze'de yaşananların ne kadar süreceğini bilmiyorum

ensonhaber.com
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor...
Gazze'yi açık hava hapishanesine çeviren İsrail, hastane ve mülteci kamplarını da bombalayarak savaş suçu işliyor.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değindi.
İsrail'in Gazze'yi işgalinin hata olacağını İsrailli yetkililere ilettiklerini belirtti.
Rehineler konusunda ümitli olduğunu söyledi
Rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin bir anlaşmaya varılması konusunda da ümitli olduğunu söyledi.
"Gazze'de yaşananların ne kadar süreceğini bilmiyorum"
Biden ayrıca, "Gazze'de yaşananların ne kadar süreceğini bilmiyorum." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Biden, İsrail'in sivillere zarar gelmemesi için dikkatli olması gerektiğini de sözlerine ekledi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış