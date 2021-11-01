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    Joe Biden, Glasgow'daki konferansta uyukladı

    G20 Liderler Zirvesi'nden sonra Glasgow'daki iklim konferansında katılan ABD Başkanı Biden'ın gözlerini açık tutmakta zorlandığı anlar kameralara yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2021 - 18:57
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    Joe Biden, Glasgow'daki konferansta uyukladı

    İtalya'nın başkenti Roma'nın ev sahipliğinde düzenenen G20 Liderler Zirvesi sona erdi.

    G20'yi geride bırakan birçok lider, İskoçya'nın Glasgow şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Zirvesi'ne geçti.

    ABD Başkanı Joe Biden da yoğun G20 programın ardından zirveye katıldı.

    Joe Biden, Glasgow'daki konferansta uyukladı VİDEO

    KONFERANSTA UYUKLADI

    Burada bir konferansa katılan Biden'ın uyuklaması dikkat çekti.

    Konferansta bir engelli hakları aktivistinin mesajı okunduğu sırada Biden'ın gözlerinin kapandığı görüldü.

    Joe Biden'ın gözlerini yaklaşık 30 saniye boyunca açmakta zorlandığı o anlar kameralara yansıdı.

    Joe Biden, Glasgow daki konferansta uyukladı #1

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