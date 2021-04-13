Joe Biden ile Vladimir Putin telefonda görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşmede Ukrayna krizinin ele alındığı ve bölgedeki güvenlik sorunlarının konuşulduğu belirtildi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

GÖRÜŞMEDE ÇEŞİTLİ KONULAR ELE ALINDI

Görüşmede Ukrayna krizi, siber saldırılar, ABD’deki seçimlere müdahale konuları ele alındı. Rusya’nın Ukrayna sınırında savaş hazırlığı yapmasına ilişkin Biden, Ukrayna hükümetinin yanında olduklarını ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladı.

"KAYGIYLA KARŞILIYORUZ"

Başta Kırım olmak üzere Ukrayna sınırlarında da Rusya askerlerinin olmasını ‘kaygıyla’ karşıladıklarını belirten Biden, Rusya’dan gerilimi azaltmaya yönelik adım atması gerektiğini vurguladı. Biden, gelecek ay içerisinde Rusya ve Ukrayna arasında bir zirve toplantısı yapılmasını önerdi.