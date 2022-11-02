Joe Biden ilginç hareketlerine bir yenisini daha ekledi

Joe Biden ilginç hareketlerine bir yenisini daha ekledi

Başkan Biden Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın Irak'ta yaşandığını hatırladı. Sonradan sözlerini düzelten Biden,'Pardon, Ukrayna'daki savaş, Irak'ı düşünüyorum çünkü oğlum orada öldü' dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, ilginç hareketleriyle gündem olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde hava ile tokatlaşıp Beyaz Saray'ın yolunu unutan Biden, yeniden dikkat çekti.

Florida'nın Hallandale Beach kentindeki etkinliğe katılan Biden, sosyal güvenlik ve sağlık hizmetleri, reçeteli ilaç masraflarının düşürülmesi konusunda açıklamalarda bulundu.

Yaptığı açıklamalar sırasında enflasyona da değinen Biden, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı karıştırarak, oğlunun ölümü nedeniyle dalgın olduğunu gözler önüne serdi.

"Irak'taki savaş nedeniyle...Pardon, Ukrayna'daki savaş"

Joe Biden, "Irak'taki savaş nedeniyle enflasyon şu anda dünya çapında bir sorun... Pardon, Ukrayna'daki savaş, Irak'ı düşünüyorum çünkü oğlum orada öldü." ifadelerini kullandı.

Bir diğer yandan Biden'in oğlu Beau Biden'in 46 yaşında ve Washington yakınlarındaki Walter Reed Askeri Tıp Merkezi'nde beyin tümöründen öldüğü biliniyor...