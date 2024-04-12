Joe Biden: İran'ın İsrail'e er ya da geç saldırmasını bekliyoruz ABD Başkanı Joe Biden, 1 Nisan'da Suriye'de bulunan büyükelçilik yerleşkesindeki konsolosluk binasına saldırı düzenleyen İsrail'e karşı İran'ın "her an" misilleme yapabileceğini açıkladı.

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AA

1 Nisan'da İsrail'in, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucunda yaşanan ölümler, İsrail ile İran arasındaki gerilimi artırdı.

İran, İsrail'e karşı misilleme yapma tehdidinde bulundu.

"İran'ın saldırısı her an olabilir"

Gelişmelerin ardından Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan ABD Başkanı Joe Biden'a, İran'ın İsrail'e düzenleyeceği olası saldırı soruldu.

İran'ın ne kadar kısa zamanda İsrail'e saldırabileceği yönündeki soruya Biden, "Güvenli bir bilgi almak isterdim ancak beklentim her an olabileceği yönünde." diye konuştu.

"Kendimizi İsrail'in savunmasına adadık"

Biden, İran'ı İsrail'e saldırmaması konusunda uyararak, "Biz kendimizi İsrail'in savunmasına adadık. İsrail'i destekleyeceğiz. İsrail'in savunulmasına yardım edeceğiz ve İran başarılı olamayacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD'nin, İran ile İsrail arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde Orta Doğu'ya ek birliklerini taşıyacağı aktarıldı.

ABD'den Orta Doğu'ya ek birlik

ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkilinin, "Bölgesel caydırıcılık çabalarını desteklemek ve ABD kuvvetlerinin korumasını artırmak için bölgeye ek birlikleri taşıyoruz." dediği aktarıldı.

İsrail-İran arasındaki gerilim

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde, toplam 7 kişi ölmüştü.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının, ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden da İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)