Ek gelir olsun diye ATM satın aldı: 3 yılda hayatı değişti

ABD'de yıllarca polis memuru ve dedektif olarak görev yapan Paul Alex, ek gelir elde etmek için farklı bir kazanç kapısı aramaya başladı.

Gayrimenkul yerine daha düşük maliyetli bir yatırım arayan Alex, ATM işletmeciliğini araştırdı.

Araştırmaları akabinde ilk adımını atan Alex, başlangıçta altı ATM satın alarak makineleri farklı noktalara yerleştirdi.

İlk denemeler başarısız oldu

Alex'in ilk kurduğu tüm noktalar beklediği kadar kazanç sağlamadı.

Düşük yoğunluklu bölgelerde bulunan ATM'lerden aylık yalnızca 25 ila 100 dolar arasında gelir elde edilirken, daha yoğun lokasyonlara taşınan makineler ayda 250 ila 600 dolar arasında net kazanç sağlamaya başladı.

Yaklaşık altı ay içinde ilk yatırımını geri kazanan Alex, elde ettiği gelirle yeni ATM'ler satın alarak ağını büyüttü.

30 ATM'ye ulaştı

2020 yılında San Francisco genelinde 30 ATM işleten Alex'in her bir makinesi aylık 250 ila 1.500 dolar arasında net gelir üretmeye başladı. Böylece ATM ağı aylık yaklaşık 9 bin ila 12 bin dolar arasında düzenli nakit akışı sağladı.

Milyoner oldu

Paul Alex daha sonra ATM tedariki ve ödeme sistemleri alanında faaliyet gösteren şirketler kurarak iş modelini genişletti.

Business Insider'ın incelediği şirket kayıtlarına göre, 2021-2023 döneminde ATM faaliyetleri yürüten şirketi yaklaşık 12 milyon dolar ciro ve 3,5 milyon dolar net kar elde etti.