Joe Biden İrlanda’ya gitti: Michael Higgins'le sıcak buluşma ABD Başkanı Joe Biden, İrlanda'nın başkenti Dublin'de İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins'le bir araya geldi. Ziyareti boyunca daima İrlanda kökenli olmasından gururla bahseden Biden, kurulan barış çanını dört kez çaldı.

AA

ABD Başkanı Joe Biden, Belfast Anlaşması'nın 25'inci yıl dönümü dolayısıyla Kuzey İrlanda'nın ardından İrlanda'ya gitti.

Biden, resmi ziyaret kapsamında İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins'le görüştü.

Başkent Dublin'deki Phoenix Park'ta yer alan İrlanda Cumhurbaşkanı Higgins'in resmi konutunda törenle karşılanan Biden, konuttaki ziyaretçi defterini imzaladı.

"Ayakların seni kalbinin olduğu yere götürür"

Konuşmalarında, daima İrlanda kökenli olmasından gururla bahseden Biden, ziyaretçi defterine, İrlanda atasözünden alıntı yaparak, “Ayakların seni kalbinin olduğu yere götürür.” ifadesini yazdı.

Yaşıt liderlerin samimi halleri

80 yaşındaki Biden ile 81 yaşındaki Higgins'in samimi halleri, dikkatlerden kaçmadı.

Yaşları birbirine yakın olan iki liderin, ziyaret sırasında eğlendiği görüldü.

Barış çanını çaldı

Joe Biden, daha sonra Cumhurbaşkanı Higgins'le konutun bahçesine meşe ağacı dikti ve 2008'de Hayırlı Cuma Anlaşması’nın 10'uncu yıl dönümü münasebetiyle kurulan barış çanını dört kez çaldı.

Başbakan Varadkar ile görüştü

Biden, Dublin'deki temasları kapsamında İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'la bir araya geldi.

ABD Başkanı’nın İrlanda parlamentosunda konuşma yapması bekleniyor.

Hayırlı Cuma Anlaşması'nın 25'inci yılı

İngiliz imparatorluğunun ilk sömürgesi İrlanda Adası'ndan İngiltere'nin elinde kalan kısmı teşkil eden Kuzey İrlanda, 1960'lı yıllardan 1998'e kadar Katolik ayrılıkçılar ile İngiltere ile birlik yanlısı Protestanlar arasındaki çatışmalara ve terör olaylarına sahne olmuştu.

40 yıla yayılan terör olaylarında 3 bin 500 kişi hayatını kaybetmişti.

Bölgesel yönetimin temelini oluştuyor

Ada ancak 1998'de imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması ile huzura kavuşurken, Kuzey İrlanda'da çatışan tarafların ortaklığına dayalı bir bölgesel yönetim kurulması üzerinde anlaşılmıştı.

"Belfast Anlaşması" olarak da bilinen metinler, Kuzey İrlanda'da bugün yürürlükte olan bölgesel yönetimin temelini oluşturuyor.