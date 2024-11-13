Joe Biden İsrail'e desteğini açıkladı

DHA

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık koltuğunu terk etmesine kısa bir süre kala diplomasi görüşmelerini sürdürüyor.

Biden son olarak, dün Beyaz Saray'da İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya geldi.

Görüşmeden önce basın mensuplarına açıklama yapan Biden ve Herzog, ABD ile İsrail arasındaki köklü dostluğun çok eskiye uzandığını kaydetmişti.

"İSRAİL'E DESTEĞİMİZ SARSILMAZ"

Biden, Herzog'u yeniden Oval Ofis'te ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "İsrail'e olan taahhüdümüz sarsılmaz, bunu biliyorsunuz, ayrıca çok derin bir dostluğu paylaşıyoruz.” dedi.

Herzog ise Biden gibi bir dostları olduğu için mutlu olduklarını vurgulayarak, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğe teşekkür etti.