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- Joe Biden, kapalı mekanda maskesini indirdi
Joe Biden, kapalı mekanda maskesini indirdi
Şükran Günü haftasında mağazada görülen Biden, maske kuralına uymadı. Mağazanın kapısındaki yazı dikkat çekti.
- Haber Merkezi
- 28.11.2021 - 08:48
- Güncelleme : 28.11.2021 - 08:54
ABD Başkanı Joe Biden, Nantucket Adası'nda mağazada, koronavirüsün yeni varyantı Omicron hakkında brifing aldıktan ve 8 Afrika ülkesinden uçuşları yasakladıktan sonra maske kurallarını ihlal ederken görüntülendi.
Şükran Günü haftasını ailesiyle birlikte Nantucket'ta geçiren Biden, bir mağazaya gitti.
BIDEN MASKEYİ İNDİRDİ
Objektiflere yansıyan Biden'ın, yeni varyanta ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde maskesini boğazına indirdiği görüldü.
MAĞAZANIN KAPISINDAKİ UYARI
Ayrıca mağazının kapısında yer alan yazıda "Yüz maskesi gereklidir" şeklinde uyarının bulunduğu görüldü.
BIDEN'IN MASKE UYARILARI
Adada daha önce alınan bir kararla kapalı mekanlarda maske takılması zorunluluğu geri getirilmişti.
Öte yandan ABD Başkanı Biden, Amerikalılara kapalı mekanlarda sık sık maske takmaları yönündeki uyarılarıyla biliniyor.