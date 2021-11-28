Euro
14.009
4.02%
Dolar
12.369
3.08%
Altın
712.88
3.27%
Borsa
1.776
-2.35%
Bitcoin
715.497
2.14%
BTXN Coin
49.05
-1.18%
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C

    Joe Biden, kapalı mekanda maskesini indirdi

    Şükran Günü haftasında mağazada görülen Biden, maske kuralına uymadı. Mağazanın kapısındaki yazı dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2021 - 08:48
    • Güncelleme : 28.11.2021 - 08:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Joe Biden, kapalı mekanda maskesini indirdi

    ABD Başkanı Joe Biden, Nantucket Adası'nda mağazada, koronavirüsün yeni varyantı Omicron hakkında brifing aldıktan ve 8 Afrika ülkesinden uçuşları yasakladıktan sonra maske kurallarını ihlal ederken görüntülendi.

    Şükran Günü haftasını ailesiyle birlikte Nantucket'ta geçiren Biden, bir mağazaya gitti.

    BIDEN MASKEYİ İNDİRDİ

    Objektiflere yansıyan Biden'ın, yeni varyanta ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde maskesini boğazına indirdiği görüldü.

    MAĞAZANIN KAPISINDAKİ UYARI

    Ayrıca mağazının kapısında yer alan yazıda "Yüz maskesi gereklidir" şeklinde uyarının bulunduğu görüldü.

    Joe Biden, kapalı mekanda maskesini indirdi #1

    BIDEN'IN MASKE UYARILARI

    Adada daha önce alınan bir kararla kapalı mekanlarda maske takılması zorunluluğu geri getirilmişti.

    Öte yandan ABD Başkanı Biden, Amerikalılara kapalı mekanlarda sık sık maske takmaları yönündeki uyarılarıyla biliniyor.

    Joe Biden, kapalı mekanda maskesini indirdi #2

    Joe Biden, kapalı mekanda maskesini indirdi #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir