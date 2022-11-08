79 yaşındaki Biden, konuşma yaptığı sırada yere düşmekten son anda kurtulmayı başardı.

ABD Başkanı Joe Biden, son dönemde yaşadığı aksiliklerle dikkat çekiyor.

Boşlukla tokalaştığı ve canlı yayın sırasında uyuyakaldığı görüntülerle konuşulan Biden, bu kez yere kapaklanmaktan son anda kurtuldu.

Biden, ara seçimler öncesi New York'ta düzenlenen mitingde konuşma yapıyordu.

Biden'ın talihsiz anları

Konuşurken sahnede yürümeye başlayan Biden'ın ayağı takıldı ve yere düşme tehlikesi geçirdi.

79 yaşındaki Biden, kendi çabalarıyla ayakta durmaya çalışırken, o anlar kameraya yansıdı.

Joe Biden, konuştuğu sahnede düşme tehlikesi geçirdi ViDEO

İlerleyen yaşına rağmen yeniden adaylık sinyali

ABD Başkanı ile ilgili bu görüntüler ilk değil. Biden, daha önce uçağa binmek üzere merdivenleri çıkarken 3 kez düşmüştü.

Biden, ilerleyen yaşına rağmen 2024 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinde adaylık ihtimalini dillendirmeyi sürdürüyor.