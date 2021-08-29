Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Naftali Bennett il düzenlediği toplantıda uyuklaması, yardımcısı Kamala Harris ile ilgili iddiaları gündeme getirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, göreve gelmesinin ardından ABD'ye İsrail Başbakanı olarak ilk ziyaretini gerçekleşen Naftali Bennett ile bir araya geldi.

12 yıllık Binyamin Netanyahu iktidarından sonra yönetime gelen Bennett'in ABD ziyareti merakla beklenirken görüşmeye Biden'ın uyuklaması damga vurdu.

BENNETT KONUŞURKEN UYUKLADI

Basın mensuplarının karşısında gerçekleşen görüşmede Biden, Bennett'in konuştuğu sırada uyumaya başladı.

ABD Başkanı'nın uyuduğunu gören Bennett ise konuşmaya devam etti.

Olaya ilişkin görüntüler ise dünyanın gündemine oturdu.

Joe Biden, Naftali Bennett görüşmesinde uyudu VİDEO

KAMALA HARRİS İDDİALARI

Yaşananlar, 78 yaşındaki Biden'ın henüz daha Başkan olarak seçilmemişken yardımcısı Kamala Harris ile ilgili ortaya atılan iddiaları akıllara getirdi.

Biden'ın ileri yaşı nedeniyle ikili hakkında birçok iddia gündeme gelmişti.

Onların başında ise, Biden'ın ileri yaşı nedeniyle 4 yıllık dönemin sonunda çekileceği ve yerini Harris'e bırakacağı geliyor.

Harris'in ise daha şimdiden başkanlık için hazırlandığı ve 2032'ye kadar yönetimde kalacağı iddia edilmişti.