Joe Biden, prostat kanseri için tedavi almaya başladı

Biden'ın sözcüsü tarafından CNN International'e eski başkanın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Başkan Biden, prostat kanseri tedavi planının bir parçası olarak radyoterapi ve hormon tedavisi görüyor." ifadesini kullandı.

TEŞHİS MAYIS AYINDA KONULDU

Gelecek ay 83 yaşına girecek Biden'ın tedavisinin ne kadar süreceği konusunda bilgi verilmedi.

Biden'ın ofisinden mayısta yapılan açıklamada, eski Başkan Biden'a "agresif prostat kanseri" teşhisi konulduğu duyurulmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. başkanı olarak görev süresi 20 Ocak 2021'deki yemin töreniyle başlayan Biden'ın görevi 20 Ocak 2025'te sona erdi.

'DEMANS' HASTASI İDDİALARI

Görev süresi boyunca birçok kez kamera karşısında dikkat çeken durumların yaşanması üzerine Joe Biden'ın demans hastası olduğuna dair iddialar ortaya atıldı.

Hatta İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in oğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ı Alzheimer hastasına benzeterek bilişsel gerileme yaşadığını ima etti.

Bu olayın ardından Ben-Gvir, Biden yönetimiyle anlaşmazlıkları olsa da oğlunun paylaşımının ciddi bir hata olduğunu dile getirerek Biden'dan özür diledi.