Joe Biden: Rum hükümeti ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ve Rum hükümeti ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

ABD'de başkanlık koltuğuna oturmasına sayılı günler kalan Joe Biden, Türkiye'nin son dönemde özellikle Doğu Akdeniz ve Kapalı Maraş konularında sorun yaşadığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne göz kırptı.

Rum basınında yer alana habere göre, GKRY Hükümet Sözcüsü Kyriacos Koushios'un yaptığı yazılı açıklamaya göre, Biden, seçim zaferinin ardından kendisini kutlayan Anastasiadis'e teşekkür mektubu yolladı.

"KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLARI ELE ALMAYI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Biden, mektubunda, "GKRY lideri Anastasiadis ve Rum hükümeti ile iki ülke ve halklarının karşı karşıya olduğu ortak zorlukları ele almak için çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

Mektubunda Rum lider Anastasiadis ile görüşmeyi arzuladığını belirten Biden, Yardımcısı Kamala Harris ile koronavirüs ve iklim değişikliği gibi küresel sorunların yaşandığı ve uluslararası iş birliği gerektiren bir dönemde Başkanlık görevini devraldıklarını vurguladı.