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    Joe Biden, Savunma Bakanı'nın adını hatırlayamadı

    ABD Başkanı Joe Biden, Savunma Bakanı'nın ve bakanlığın ismini unuttu. Biden'ın bu anları, Amerikan basınında geniş yankı buldu.
    • AA
    • 09.03.2021 - 14:55
    • Güncelleme : 09.03.2021 - 15:47
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    Joe Biden, Savunma Bakanı'nın adını hatırlayamadı

    ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Beyaz Saray'da bir araya geldi.

    Biden, kadınların Amerikan ordusuna katkılarını, "Kadınlar savaşçıdır, kadınların ordumuzda görev almaları bizi daha güçlü kılıyor." sözleriyle anlattı.

    BIDEN, SAVUNMA BAKANI'NIN ADINI UNUTTU

    Biden'ın, Savunma Bakanı'ndan bahsederken ismini unutması ve Pentagon'a ne denildiğini hatırlayamamasına, Amerikan basını tarafından fazlaca dikkat çekildi.

    Biden, Savunma Bakanı'nın adını unuttu

    "ŞEYE ŞEYE... ESKİ GENERAL, ONA SÜREKLİ GENERAL DEYİP DURUYORUM"

    Joe Biden, "Şeye şeye... Eski general, ona sürekli general deyip duruyorum. Benim, benim... Şu üniformanın başındaki adama (Savunma Bakanı) yaptığı her şey için teşekkür ettiğimizden emin olmalıyız." dedi.

    Joe Biden, Savunma Bakanı nın adını hatırlayamadı #1

    Joe Biden, Savunma Bakanı nın adını hatırlayamadı #2

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