Dolar
8.4888
0.9225%
Euro
9.9032
0.6279%
Altın
1890.82
-0.8063%
Borsa
1158.05
0.6378%
G. Altın
515.777
0.1621%
Bitcoin
115936.92
-0.0001%
EXEN Coin
12.02
4.24%
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C
    Joe Biden: Sırada kalın millet

    Joe Biden: Sırada kalın millet

    Demokratların adayı Joe Biden, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sırada kalın millet" açıklamasında bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2020 - 03:56
    • Güncelleme : 04.11.2020 - 10:01
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim sonuçları açıklanmaya devam ederken iki lider de sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunuyor.

    "SIRADA KALIN MİLLET"

    Demokratların adayı Joe Biden, Twitter'dan yaptığı paylaşımda sandık görevlilerine seslendi.

    Biden yaptığı paylaşımda "sandıkları terk etmeyin" anlamına gelen "sırada kalın miilet" açıklamasında bulundu.

    Joe Biden: Sırada kalın millet #1

    "TÜM ÜLKE ÇAPINDA İYİ GÖRÜNÜYORUZ"

    Açılan sandıklarda önde götüren Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu.

    Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Trump, "Tüm ülke çapında çok iyi görünüyoruz. Teşekkürler!" ifadelerini kullanmıştı.

    Joe Biden: Sırada kalın millet #2

    ABD'de başkanlık seçimlerinden ilk sonuçlar / HABERİ İÇİN TIKLAYIN

    Joe Biden: Sırada kalın millet #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir