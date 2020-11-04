Joe Biden: Sırada kalın millet

Demokratların adayı Joe Biden, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sırada kalın millet" açıklamasında bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim sonuçları açıklanmaya devam ederken iki lider de sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunuyor.

"SIRADA KALIN MİLLET"

Demokratların adayı Joe Biden, Twitter'dan yaptığı paylaşımda sandık görevlilerine seslendi.

Biden yaptığı paylaşımda "sandıkları terk etmeyin" anlamına gelen "sırada kalın miilet" açıklamasında bulundu.

"TÜM ÜLKE ÇAPINDA İYİ GÖRÜNÜYORUZ"

Açılan sandıklarda önde götüren Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Trump, "Tüm ülke çapında çok iyi görünüyoruz. Teşekkürler!" ifadelerini kullanmıştı.

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