Joe Biden, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle ilgili açıklama yaptı

Joe Biden, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle ilgili açıklama yaptı

ABD Başkanı Biden, sözleşmeyle ilgili kararın "hayal kırıklığı" olduğunu savundu.

Dün Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararda, "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

ABD Başkanı Joe Biden, Ankara'nın söz konusu sözleşmeyle ilgili kararını değerlendirdi. Biden, Türkiye'de kadın cinayetlerinin arttığı şeklinde iddiada bulundu.

BIDEN'IN AÇIKLAMASI: HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Beyaz Saray'ın internet sitesinden paylaşılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye’nin, daha çok İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nden ani ve gerekçesiz olarak çekilmesi son derece hayal kırıklığı yaratmaktadır.

Sözleşmeyi imzalayan ilk ülke olan Türkiye'de kadın cinayetlerinin arttığı haberleri de dahil olmak üzere aile içi şiddet olaylarının sayısında artışlar görüyoruz.





"ÜMİT KIRICI"

Ülkeler, kadınları korumak ve istismarcıları sorumlu tutmak için uluslararası anlaşmaları reddetmek yerine, kadına yönelik şiddeti sona erdirme taahhütlerini güçlendirmek ve yenilemek için çalışmalıdır.

Bu, uluslararası hareketin küresel olarak kadına yönelik şiddete son vermesi için ümit kırıcı bir geri adımdır. Cinsiyete dayalı şiddet, dünyanın her yerinde her toplumu etkileyen bir beladır.

Geçtiğimiz birkaç hafta içinde, Georgia'daki trajik cinayetler de dahil olmak üzere, kadınlara yönelik çok fazla dehşete düşüren ve acımasız saldırı örneği gördük. Bu, hepimize zarar veriyor. Kadınların şiddetten arınmış hayatlarını sürdürebildikleri toplumlar oluşturmak için daha fazlasını yapmalıyız."

