Geçtiğimiz günlerde merdivenlerde düştüğü görüntülerle gündeme gelen ABD Başkanı Biden, aynı olayı yaşamaktan bu kez az farkla kurtuldu.

ABD Başkanı Joe Biden, daha önce Air Force One uçağına binerken 3 kez düşmüştü.

Pittsburgh'a yolculuğu için uçağın merdivenlerini çıkan Biden, her ne kadar temkinli olsa da düşme tehlikesi yaşadı.

Biden'ın, bir elinde çantası, diğer elinde şemsiyesiyle merdivenleri bu kez dikkatli çıkmaya çalıştığı görüldü.

BASAMAKLARI ÇIKARKEN SENDELEDİ

ABD Başkanı, yoğun yağış altında birkaç basamak çıktıktan sonra sendeledi. O anlarda kamera, Joe Biden'ı yakın plandan kaydediyordu.

Yaşananlar, Biden'ın ayağı üç kere takılarak yere kapaklandığı görüntüleri akıllara getirdi. Biden, daha sonra selamlama yaparak uçağa geçti.

Joe Biden, uçağa binerken düşme tehlikesi geçirdi ViDEO

BEYAZ SARAY'IN ÖNCEKİ AÇIKLAMASI: SEBEBİ RÜZGAR

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, Biden'ın Air Force One'a tırmanırken düşmesinin ardından sağlık durumunun iyi olduğunu söylemişti.

Şiddetli rüzgar nedeniyle böyle bir kazanın meydana geldiği belirtilerek, ABD Başkanı için "Yüzde 100 iyi durumda" açıklaması yapılmıştı.