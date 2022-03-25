Joe Biden, Ukrayna sınırında

Ukrayna sınırında ABD askerlerine seslenen ABD Başkanı Joe Biden, oğlunun Irak ve Kosova'da görev yaptığını ve cesaret madalyalarını aldığını söyledi.

Brüksel'de Rusya-Ukrayna savaşı temaslarını tamamlayan Joe Biden, bugün Polonya'nın Rzesnow kentine geçti.

ABD'Lİ ASKERLERLE PİZZA YEDİ

Biden, kentte bulunan ABD 82. Hava İndirme Tümeni üssünü ziyaret ederek, Amerikan askerleriyle sohbet etti.

Üssün kafeteryasında askerlerle pizza yiyen Biden, daha sonra onlara hitap etti.

OĞLUNUN ALDIĞI MADALYALARI ANLATTI

Askerlere teşekkrülerini ileten Biden, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda yaptıklarınız tüm dünya için çok önemli. Bir dönüm noktasındayız. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Benim oğlum, Irak'ta, Kosova'da görev yaptı. Cesaret madalyaları aldı. Orduya katılmak için görevinden ayrıldı."

Joe Biden'dan Ukrayna sınırındaki askerlere ziyaret VİDEO











POLONYA CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞECEK

Biden'ın günün ilerleyen saatlerinde Polonya'nın başkenti Varşova'ya geçmesi ve yarın Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüşmesi planlanıyor.

Görüşmede Biden'ın, Duda'ya Ukraynalı mültecilere kucak açtıkları için teşekkür etmesi bekleniyor.