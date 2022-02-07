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    Joe Biden ve Emmanuel Macron, Ukrayna sınırındaki hareketliliği görüştü

    Beyaz Saray, iki lider arasındaki görüşmenin ayrıntılarını paylaştı. Görüşmede, askeri yığınağa karşı caydırıcılığın ele alındığı kaydedildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 07.02.2022 - 09:04
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 09:25
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    Joe Biden ve Emmanuel Macron, Ukrayna sınırındaki hareketliliği görüştü

    Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin ABD ile Fransa temasa geçti.

    ABD Başkanı Joe Biden, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağını görüştü.

    "DİPLOMATİK VE CAYDIRICI ÇABALARI GÖRÜŞTÜLER"

    Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ''Liderler, Rusya'nın Ukrayna sınırında devam eden askeri yığınağa karşı devam eden diplomatik ve caydırıcı çabaları görüştü.'' ifadesi kullanıldı.

    UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE VURGU

    Açıklamaya göre, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğin önemini vurgulayan liderler, Ukrayna, müttefikleri ve ortakları ile istişarelere devam etme konusunda mutabık kaldı.

    Joe Biden ve Emmanuel Macron, Ukrayna sınırındaki hareketliliği görüştü #1

    BAKANLAR DÜZEYİNDE GÖRÜŞME YAPILDI

    Öte yandan ABD Dışişleri Antony Bakanı Blinken, Fransız mevkidaşı ile Ukrayna-Rusya krizini görüştü.

    ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Blinken ve Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian telefon görüşmesi yaptı.

    "RUSYA UKRAYNA'YI İŞGAL EDERSE BÜYÜK BEDEL ÖDEYECEK"

    Görüşmede, NATO, Avrupa Birliği ve G7 ülkeleriyle diğer ortakların Ukrayna Rusya krizine çözüm konusunda devam eden çabalarını ele alan iki bakan, Ukrayna'ya desteğin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

    NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesi yönündeki ortak çabaları da değerlendiren Blinken ve Le Drian, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda büyük bedel ödeyeceği konusunda mutabık kaldı.


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