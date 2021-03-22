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    Joe Biden, Vladimir Putin'in canlı yayın teklifini reddetti

    Rusya Dışişleri Bakanlığı, Putin'in Joe Biden'a yaptığı canlı yayında açık diyalog teklifinin reddedildiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2021 - 13:22
    • Güncelleme : 22.03.2021 - 13:29
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    Joe Biden, Vladimir Putin'in canlı yayın teklifini reddetti

    ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "katil" olduğunu söylemişti.

    Putin'in ABD seçimlerine müdahale ettiğini iddia eden Biden, Rusya'ya bedel ödeteceğini dile getirmiş ve iki ülke arasında gerilim ortaya çıkmıştı.

    Bunun üzerine Putin, bir canlı yayında açık diyalog gerçekleştirme teklifinde bulunarak Biden'a görüşme teklif etti.

    BİDEN'DAN PUTİN'E OLUMSUZ YANIT

    Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'den olumsuz bir dönüş olduğu aktarıldı.

    Joe Biden, Vladimir Putin in canlı yayın teklifini reddetti #1

    CANLI YAYIN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

    Biden'ın, Putin ile canlı yayında açık diyalog gerçekleştirme teklifi reddedildi.

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