Biden, daha önce 5 kez başkan olarak andığı yardımcısından bir kez daha aynı şekilde söz etti.

ABD Başkanı Joe Biden, gaflarıyla sık sık gündem oluyor.

80 yaşındaki Biden, yardımcısı Kamala Harris hakkında yine yanlış bir ifade kullandı.

Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada sınır güvenliğinden ve göçmenlerin durumundan bahseden Biden, Harris'i 6'ncı kez "başkan" diye andı.

'Başkan' gafını tekrarladı

Biden, göçmenlerin sınırı yasa dışı geçmesinden ve bu duruma karşı önlemlerden bahsederken, "Başkan Harris, bu çabaya öncülük etti. Ayrıldıkları ülkelerde işleri daha iyi hale getirmek için bu çabaya liderlik etti." dedi.

Biden o sırada Harris'e dönerken, 58 yaşındaki yardımcısı da kafasını sallayarak "evet" dedi.

Joe Biden, yardımcısı Kamala Harris'e yine başkan dedi ViDEO

Konuşmasını Beyaz Saray düzeltti

Biden'ın söz konusu konuşmasının, Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinde yayınlanan metinde parantez içine "yardımcı" ifadesi eklenerek düzeltildiği görüldü.

Harris'e daha önce 5 kez 'başkan' dedi

Bu gaf ilk değil. Joe Biden, daha önce 5 kez Kamala Harris'i "başkan " diyerek andı. Geçtiğimiz ekim ayında Biden, doğum gününü kutladığı Harris'i "Büyük Başkan" olarak nitelendirdi.

Yine geçen yıl ocak ayında Georgia'da konuşan Biden, "Başkan Harris" ifadesini kullandı ve Aralık 2021'de Güney Karolina'da "Elbette Başkan Harris, gururlu bir Howard mezunudur." dedi.

Peş peşe gaflara imza attı

Göreve gelmesinden iki aydan kısa bir süre sonra Biden, Mart 2021'de ABD'nin 100 milyon koronavirüs aşı dozunun uygulanmasındaki dönüm noktasına yaklaşmasını kutlarken yardımcısından "Başkan Harris" diye söz etti.

Aralık 2020'de de başkanlık seçimlerini kazandıktan sonra Biden, "Seçilen Başkan Harris" gafına imza attı.

2024 seçimlerinde aday olmak istiyor

Öte yandan Biden, 2024 başkanlık seçimlerinde bir kez daha Demokratların adayı olarak seçimlere katılmak istiyor.

ABD Başkanı, "Henüz resmi kararımı vermedim, ancak niyetim yeniden seçime girme yönünde. Bu kararı vermek için önümüzde zaman var." şeklinde konuşmuştu.

"Adaylığımı şimdi açıklarsam aday gibi davranmam gerekir"

First Lady eşi Jill Biden'ın da kendisine 2024 adaylığı için destek verdiğini belirten Biden, şöyle demişti:

"Şimdi aday olacağımı açıklarsam, o dakikadan itibaren aday gibi davranmam gerekir."