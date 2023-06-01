Joe Biden yine düştü: Yerden zor kaldırdılar ABD Başkanı Joe Biden bu kez ABD Hava Kuvvetleri Akademisi mezuniyet töreninde yere kapaklandı. Ne olduğunu anlayamayan vatandaşların endişeli bakışları arasında Biden, korumalarının yardımıyla ayağa kalkabildi.

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ABD Başkanı Joe Biden'ın yere düştüğü görüntülere bir yenisi daha eklendi.

Yere düşen Biden'ı korumaları kaldırdı

Biden, Colorado'daki ABD Hava Kuvvetleri Akademisi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmanın ardından, öğrencilere diplomalarını takdim ettikten sonra sahnede ayağı takılarak dengesini kaybetti ve yere düştü.

Töreni izlemeye gelenlerin çığlıkları arasında yerden kalkmaya çalışan Biden'a korumaları yardım etti.

Biden, korumalarının yardımıyla zor da olsa yerden kalkabildi.

Ayağa kalktıktan sonra yerde duran bir şeye işaret eden Biden'ın ayağının oraya takıldığını ima ettiği görüldü.

Kum torbasına ayağı takıldı

Beyaz Saray'dan 80 yaşındaki Biden'ın durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Beyaz Saray İletişim Koordinatörü Ben LaBolt, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Biden'ın iyi olduğunu ve Başkan'ın el sıkıştığı sırada sahnede bir kum torbası olduğunu bildirdi.

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Daha önce de birçok kez düştü

Biden'ın daha önce de birçok kez yere düştüğü görüntüler medyaya yansımıştı.

Daha önce uçağa binerken merdivenlerden ve bisikletten düşen Biden'ın ayrıca, basın mensuplarının karşısında konuştuktan sonra kürsüdeki garip hareketleri de gündem olmuştu.

