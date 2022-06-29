Joe Biden yönetimi, Türkiye'ye F-16 satışını destekliyor

Washington'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin F-16 filosuyla ilgili talebi üzerindeki çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Türkiye, 40 adet F-16 savaş uçağı ve mevcut uçaklarla ilgili yaklaşık 80 modernizasyon kiti talebini ABD'ye iletmişti.

ABD'den konuyla ilgili kritik bir açıklama yapıldı.

Türkiye'nin F-16 talebiyle ilgili açıklama

ABD Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşarı Celeste Wallander, Beyaz Saray olarak Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etme planlarını desteklediklerini duyurdu.

Türkiye'nin yeni F-16 satın alma ve mevcut F-16'larını modernize etme talebini değerlendiren Wallender, "ABD, Türkiye'nin F-16 filosu için modernizasyon planlarını tamamen destekliyor." dedi.

"Türkiye'nin güvenliği NATO'nun güvenliği demek"

Wallender, bu açıklamayı, Beyaz Saray Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ile bir grup gazeteciye yaptı.

AA'nın aktardığına göre, Türkiye'nin güvenliğinin NATO'nun güvenliği anlamına geldiğini ifade eden aynı Amerikalı yetkili, şu şekilde konuştu:

"Güçlü Türk savunma kabiliyeti..."

"Bu planlar şu anda çalışılıyor ve sözleşme süreci için üzerinde çalışılması gerekiyor.

Ancak ABD, Türkiye'nin savaş uçağı filosunun modernizasyonunu destekliyor, çünkü bu NATO güvenliğine katkıda bulunuyor.

Güçlü Türk savunma kabiliyeti, güçlü bir NATO savunmasına katkıda bulunur."