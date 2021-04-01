Joe Biden'dan 2.3 trilyon dolarlık alt yapı planı

ABD Başkanı Joe Biden ABD'nin altyapısını yenileyecek olan ve2.3 trilyon dolara mal olacağı öngörülen, 8 yıllık planını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldiği günden bu yana bir çok alana dair açıkladığı reform paketlerine bir yenisini daha ekledi.

2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN BU YANA EN YÜKSEK YATIRIM

Planı “bir kuşakta bir kez olacak yatırım” olarak nitelendiren Biden, planın sadece sorunlara geçici çözüm getirmeyecek ve İkinci Dünya Savaşından bu yana gerçekleşmiş en yüksek iş kapasitesi yaratacak bir yatırım olduğunu söyledi.

"50 YIL SONRA İNSANLAR, ABD'NİN GELECEĞİ KAZANDIĞINI GÖRECEKLER"

“Inanıyorum ki 50 yıl sonra insanlar dönüp baktığında bu anı ABD’nin geleceği kazandığı an olarak görecekler” diyen Biden gelirin önümüzdeki 15 yıl içerisinde firmalara uygulanan vergilerden sağlanacağını belirtti. Biden firmalara uygulanan vergiyi %21’den %28’e yükselteceğini duyurdu. Biden, “Sadece bunu yaparak 1 trilyon dolar gelir sağlayacağız” dedi.

CUMHURİYETÇİLER'DEN DESTEK İSTEDİ

Cumhuriyetçileri de planı desteklemeye çağıran Biden, “Bugünkü bölünmüşlük bizi geleceğe dair doğru şeyleri yapmaktan alı koymamalı” dedi.

"ÜRÜNLERİMİZİ AMERİKALILARDAN ALACAĞIZ"

Alt yapıya yapılacak yatırımlar sırasında ABD’li firmaların destekleneceğini ifade eden Biden daha önce “ABD’den alım yapma” kararını imzaladığını hatırlattı. Biden, “İhtiyacımız olan ürünü Amerikalılardan alacağız” dedi.

32 BİN KİLOMETREDEN UZUN OTOYOLLAR YENİLENECEK

Planın yürürlüğe girmesi ile 32 bin kilometre uzunluğun üzerinde olan otoyolların yenileneceğini, 10 binin üzerinde köprünün tamir edileceğini, bu şekilde şehirleri birbirine bağlayan kanalların güvenli hale getirileceğini belirterek bunun aynı zamanda yüksek miktarda işsizliğe çözüm getireceğini söyledi.

2.3 TRİLYON DOLAR NERELERE HARCANACAK

2.3 trilyon dolarlık plandaki ana harcama başlıkları ise şöyle;

621 milyar dolar ulaşım,

Engelli ve bakıma muhtaçlar için 400 milyar dolar,

Üreticiler için 300 milyar dolar,

evsizlik sorununun çözümü için 213 milyar dolar,

kritik teknolojilerin ar-ge’si için 180 milyar dolar,

su sorununun çözümü için 111 milyar dolar,

dijital altyapı için 100 milyar dolar,

işçi eğitimi için 100 milyar dolar ve

eğitim sistemi için 100 milyar dolar.