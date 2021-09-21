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    Joe Biden'dan İsrail - Filistin anlaşmazlığında iki devletli çözüm mesajı

    BM toplantısında konuşan ABD Başkanı Biden, iki ülke arasındaki çözümsüzlüğe yaklaşımını açıkladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 21.09.2021 - 17:51
    • Güncelleme : 21.09.2021 - 18:15
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    Joe Biden'dan İsrail - Filistin anlaşmazlığında iki devletli çözüm mesajı

    ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında konuştu.

    Dünya liderlerine seslenen Biden, İsrail ile Filistin arasındaki anlaşmazlığa değindi.

    İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM MESAJI

    Biden, bağımsız Yahudi devletine desteklerinin kesin olduğunu söyledi.

    ABD Başkanı, "İki devletli bir çözümün, İsrail'in sürdürülebilir, egemen ve demokratik bir Filistin devletinin yanında barış içinde yaşayan demokratik bir Yahudi devleti olarak geleceğini garanti altına almanın en iyi yolu olduğuna inanmaya devam ediyorum." dedi.

    BIDEN'IN FİLİSTİN AÇIKLAMASI

    Filistin devletini desteklediğini dile getiren Joe Biden, diğer taraftan bu seçeneğin şu anda "çok uzak" olduğunu ifade etti.

    "İlerleme olasılığından vazgeçmemize asla izin vermemeliyiz." diye ekledi.

    Joe Biden dan İsrail - Filistin anlaşmazlığında iki devletli çözüm mesajı #1

    KUDÜS'TEKİ ÇATIŞMALAR

    Biden, geçtiğimiz mayıs ayında, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile ikili görüşme sonrası yaptığı açıklamada, İsrail'e verdikleri güvenlik taahhütlerinde bir değişiklik olmayacağını vurgulamış, "Bölge ülkeleri İsrail’in bağımsız Yahudi bir devlet olarak var olma hakkını tanıyana kadar barış olmayacak." demişti.

    "Aynı zamanda İsraillilere, Kudüs'teki toplumlararası çatışmaları durdurmaları gerektiğini de söyledim." ifadesini kullanmıştı.

    Joe Biden dan İsrail - Filistin anlaşmazlığında iki devletli çözüm mesajı #2

    Joe Biden dan İsrail - Filistin anlaşmazlığında iki devletli çözüm mesajı #3

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