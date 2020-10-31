- Haberler
- Dünya Haberleri
- Joe Biden'dan Türkiye ve Yunanistan'a geçmiş olsun mesajı
Joe Biden'dan Türkiye ve Yunanistan'a geçmiş olsun mesajı
ABD Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden, İzmir depremiyle ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.
- Haber Merkezi
- 31.10.2020 - 02:07
ABD'de Demokratlar'ın Başkan Adayı Joe Biden, İzmir depremiyle ilgili Twitter hesabından hem Türkiye hem de Yunanistan'da "geçmiş olsun" mesajı gönderdi:
"DUALARIMIZI GÖNDERİYORUZ"
"Jill ve ben bugünkü depremden sonra Yunanistan ve Türkiye halkına dualarımızı gönderiyoruz. Cesur kurtarıcıların başkalarını kurtardığı ve Yunanistan ve Türkiye hükümetlerinin farklılıklarını bir kenara bırakıp birbirlerini destekledikleri için minnettarız."