Joe Biden'dan Türkiye ve Yunanistan'a geçmiş olsun mesajı

Joe Biden'dan Türkiye ve Yunanistan'a geçmiş olsun mesajı

ABD Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden, İzmir depremiyle ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

ABD'de Demokratlar'ın Başkan Adayı Joe Biden, İzmir depremiyle ilgili Twitter hesabından hem Türkiye hem de Yunanistan'da "geçmiş olsun" mesajı gönderdi:

"DUALARIMIZI GÖNDERİYORUZ"

"Jill ve ben bugünkü depremden sonra Yunanistan ve Türkiye halkına dualarımızı gönderiyoruz. Cesur kurtarıcıların başkalarını kurtardığı ve Yunanistan ve Türkiye hükümetlerinin farklılıklarını bir kenara bırakıp birbirlerini destekledikleri için minnettarız."