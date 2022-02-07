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    Joe Biden'dan Ukrayna açıklaması

    Joe Biden'dan Ukrayna açıklaması

    ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda NATO'nun karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi.
    • AA
    • 07.02.2022 - 23:56
    • Güncelleme : 08.02.2022 - 00:22
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    ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Beyaz Saray’da bir araya geldi.

    Rusya-Ukrayna krizinin görüşüldüğü toplantı sonrası iki lider, kameraların karşısına geçti.

    "RUSYA UKRAYA'YI İŞGAL EDERSE NATO KARŞILIK VERMEYE HAZIR"

    Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda NATO'nun karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi.

    "KUZEY AKIM 2 'YE SON VERECEĞİZ"

    Biden, "Rusya (Ukrayna'yı) işgal ederse, bu tankların ve askerlerin Ukrayna sınırını geçmesi anlamına geliyor, Kuzey Akım 2 artık olmayacak, son vereceğiz." dedi.

    Joe Biden dan Ukrayna açıklaması #1

    KUZEY AKIM 2 PROJESİ

    Toplam maliyeti yaklaşık 10 milyar euro olarak hesaplanan Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküp Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

    Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

    Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumu Bundesnetzagentur-BNetzA'dan 16 Kasım'da yapılan açıklamada, Kuzey Akım 2'nin ruhsatlandırma sürecinin geçici olarak askıya alındığı bildirilmişti.

    Joe Biden dan Ukrayna açıklaması #2

    Joe Biden dan Ukrayna açıklaması #3


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