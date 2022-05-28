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    Joe Biden'dan yeni gaf: Güney Kore yerine Kuzey Kore dedi

    Joe Biden'dan yeni gaf: Güney Kore yerine Kuzey Kore dedi

    ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya yapılan yaptırımlarda ABD'ye destek veren Asya ülkelerini sayarken Güney Kore yerine Kuzey Kore diyerek yeni bir gaf yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 28.05.2022 - 03:38
    • Güncelleme : 28.05.2022 - 03:53
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    ABD Başkanı Joe Biden, başkent Washington yakınlarındaki Annapolis kentinde bulunan Deniz Harp Akademisi'nin mezuniyet töreninde bir konuşma gerçekleştirdi.

    Putin'e yüklendi

    Konuşmasında ABD'nin son zamanlardaki liderliğine değinen Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'e de yüklenerek konuşmasını sürdürdü.

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle Rusya'ya uygulanan yaptırımları da ele alan Biden, yaptırımlar konusunda ABD'nin öncülük ettiğini belirtti.

    Joe Biden dan yeni gaf: Güney Kore yerine Kuzey Kore dedi #1

    Kuzey Kore'nin yaptırımlarda yardımcı olduğunu söyledi

    Biden yaptırımlarda ABD'ye destek veren Asya ülkelerini sayarken ise yeni bir gafa imza atarak "Güney Kore" yerine "Kuzey Kore" dedi.

    Joe Biden dan yeni gaf: Güney Kore yerine Kuzey Kore dedi #2

    Yardımcısına "Başkan" dedi

    Biden, Güney Karolina Eyalet Üniversitesi’ndeki mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, en sonuncusu mart ayında olmak üzere daha önce en az iki kez yaptığı bir gafı da tekrarlayarak Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e “Başkan” diye hitap etmişti.

    Biden yine 'Başkan Kamala Harris' dedi - Video

    Boşlukla el sıkıştı

    Biden'ın son zamanlarda yaptığı gaflarının yanı sıra tören esnasında uyuklaması ve konuşmasının bitiminin ardından boşlukla el sıkışması da gündem olmuştu.

    Joe Biden yine boşluğa el uzattı -  Video

    Joe Biden dan yeni gaf: Güney Kore yerine Kuzey Kore dedi #3


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