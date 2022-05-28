Joe Biden'dan yeni gaf: Güney Kore yerine Kuzey Kore dedi

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya yapılan yaptırımlarda ABD'ye destek veren Asya ülkelerini sayarken Güney Kore yerine Kuzey Kore diyerek yeni bir gaf yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden, başkent Washington yakınlarındaki Annapolis kentinde bulunan Deniz Harp Akademisi'nin mezuniyet töreninde bir konuşma gerçekleştirdi.

Putin'e yüklendi

Konuşmasında ABD'nin son zamanlardaki liderliğine değinen Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'e de yüklenerek konuşmasını sürdürdü.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle Rusya'ya uygulanan yaptırımları da ele alan Biden, yaptırımlar konusunda ABD'nin öncülük ettiğini belirtti.





Kuzey Kore'nin yaptırımlarda yardımcı olduğunu söyledi

Biden yaptırımlarda ABD'ye destek veren Asya ülkelerini sayarken ise yeni bir gafa imza atarak "Güney Kore" yerine "Kuzey Kore" dedi.

Yardımcısına "Başkan" dedi

Biden, Güney Karolina Eyalet Üniversitesi’ndeki mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, en sonuncusu mart ayında olmak üzere daha önce en az iki kez yaptığı bir gafı da tekrarlayarak Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e “Başkan” diye hitap etmişti.

Biden yine 'Başkan Kamala Harris' dedi - Video

Boşlukla el sıkıştı

Biden'ın son zamanlarda yaptığı gaflarının yanı sıra tören esnasında uyuklaması ve konuşmasının bitiminin ardından boşlukla el sıkışması da gündem olmuştu.

Joe Biden yine boşluğa el uzattı - Video