Joe Biden'den Gazze çağrısı: İnsani yardım akışı derhal artmalı İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüşen Biden, Gazze Şeridi’ne insani yardımların derhal ve önemli ölçüde artırılması gerektiğinin altını çizdi.

İHA

İsrail, Gazze saldırılarına 24'üncü günde devam ediyor.

Haftalardır süregelen saldırılarda 8 bini aşkın kişi can verirken, büyük bir oranın çocuklardan oluşması tepkileri beraberinde getiriyor.

Gece gündüz bombardıman altında olan Gazze'de binalar yerle bir olurken, yaşam şartları oldukça güç.

Öte yandan, savaş kapsamında tarafını belli eden ülkelerden biri de ABD.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e desteğini ilk günlerden itibaren ortaya koydu.

Gerek mühimmat desteği gerekse sözel olarak İsrail'in doğru yolda olduğunu vurgulayan Biden'dan beklenmedik bir açıklama geldi.

"Uluslararası insani hukukla tutarlı bir şekilde..."

ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, telefonda görüştü.

Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu cümleler aktarıldı;

Liderler Gazze'deki gelişmeleri değerlendirdi. Başkan, İsrail'in vatandaşlarını terörizme karşı koruma konusunda her türlü hak ve sorumluluğa sahip olduğunu yineledi ve bunu sivillerin korunmasına öncelik veren uluslararası insani hukukla tutarlı bir şekilde yapması gerektiğinin altını çizdi.

Biden, insani yardım akışının artırılmasını istedi

Biden ve Netanyahu’nun Gazze Şeridi’nde tutulan ABD’li rehineleri de ele aldığını aktarılan açıklamada, liderlerin rehinelerin yerinin tespit edilmesi ve serbest bırakılması yönelik devam eden çabaları ele aldıkları ifade edildi.

Açıklamada, “Başkan, Gazze'deki sivillerin ihtiyaçlarının karşılanması için insani yardım akışının derhal ve önemli ölçüde artırılması gerektiğinin altını çizdi. Başkan ve Başbakan, hem doğrudan hem de ilgili ulusal güvenlik ekipleri aracılığıyla düzenli istişarelerde bulunma konusunda mutabakata vardı.” denildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)