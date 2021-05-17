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- Joe Biden'ın, 1986'da İsrail'le ilgili yaptığı konuşma
Joe Biden'ın, 1986'da İsrail'le ilgili yaptığı konuşma
- Haber Merkezi
- 17.05.2021 - 09:55
- Güncelleme : 17.05.2021 - 10:27
ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de sivil katliamlara imza atan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile geçtiğimiz günlerde görüşmüş, Tel Aviv'e arka çıkmıştı.
Biden, Gazze'de yaşanan can kayıplarını görmezden gelerek, "Binlerce roket topraklarına düşerken İsrail'in kendini savunma hakkı var." ifadesini kullanmıştı.
"İSRAİL'E DESTEK İÇİN ÖZRE GEREK YOK"
Biden'ın senatör olduğu dönemde, 1986 yılındaki yaptığı konuşma yeniden gündeme geldi.
5 Haziran 1986 tarihli Senato oturumundaki konuşmasında Biden, "İsrail'e desteğimiz için özür dilemeye gerek yok." diyerek Tel Aviv'e arka çıkıyor.
"İSRAİL OLMASAYDI BİR TANE İCAT EDERDİK"
Biden, sözlerinin devamında "İsrail olmasaydı, ABD bölgedeki çıkarlarını korumak için bir tane İsrail icat etmek zorunda kalacaktı." şeklinde konuşuyor.
Joe Biden'ın, 1986'da İsrail'le ilgili yaptığı konuşma ViDEO