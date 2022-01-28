Bölgede altyapı temalı ziyaretlerde bulunmayı planlayan Biden'ın seyahatinden önce köprü kullanılamaz hale geldi.

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Pittsburgh kentindeki köprüde çökme meydana geldi.

Pittsburgh Kamu Güvenliği Birimi'ne göre, karla kaplı köprü, sabah saatlerinde çöktü.

YARALILAR HASTANEDE

Pittsburgh Belediye Başkanı Ed Gainey, olayda ölen olmadığını açıkladı.

Kentin İtfaiye Şefi Darrly Jones ise köprü çöktüğü esnada üzerinde 3 ya da 4 aracın olduğunu, olayda hafif yaralanan 10 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü belirtti.

Joe Biden'ın altyapı ziyareti öncesi köprü çöktü ViDEO

ALTYAPI TEMALI ZİYARET

Köprünün, Biden'ın bugün kente yapacağı "altyapı" temalı ziyaretten saatler öncesinde çökmesi dikkati çekti. Sosyal medyada paylaşılan karelerde, çöken köprünün durumu gözler önüne serildi.

BIDEN'IN ZİYARETİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Twitter üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın söz konusu olay hakkında bilgilendirildiğini kaydetti.

Köprünün çökme nedenine ilişkin Beyaz Saray ekibinin yerel yetkililerle yakın temas halinde olduğunun altını çizen Psaki, "Biden, bugünkü ziyaretine planlandığı gibi devam edecek ve yerel yetkililer ile sahada yapabileceklerimiz üzerine iletişimde kalacak." ifadelerini kullandı.