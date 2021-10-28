Joe Biden'ın Avrupa turu

Biden, G20 ve iklim zirvelerine katılarak çeşitli temaslarda bulunacak. Ancak Beyaz Saray, ABD Başkanı'nın ikili görüşmelerine dair detay paylaşmadı.

ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa turuna başlamak üzere başkent Washington'dan ayrılıyor.

Biden, 3 Kasım'a kadar sürecek, Vatikan, Roma ve Glasgow'u kapsayan Avrupa turu için yolculuğuna başlayacak.

BIDEN'IN PROGRAMI

Biden, Roma'da 30-31 Ekim'de düzenlenecek G20 ve İskoçya'nın Glasgow kentinde 31 Ekim'de başlayacak 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'na (COP26) katılmak üzere Avrupa turuna çıkıyor.

İKİNCİ YURT DIŞI ZİYARETİ

20 Ocak 2021'de görevine başlayan Biden, ikinci yurt dışı ziyareti niteliğindeki tur kapsamında ilk olarak, yarın Vatikan'da Papa Francis ile görüşecek. Biden ve Papa'nın koronavirüs salgını, iklim krizi ile mücadele ve yoksullara yardım gibi konuları ele alması bekleniyor.

Biden, Papa ile görüşmesinin ardından Roma'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Mario Draghi ile ayrı ayrı görüşecek.

İKİLİ GÖRÜŞMELERİNE İLİŞKİN DETAY VERİLMEDİ

Cuma günkü programının son ayağı olarak Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşme, ABD'nin Avustralya ile yaptığı denizaltı programının Fransa'yı kızdırmasının ardından Biden ve Macron'un ilk yüz yüze görüşmesi niteliğini taşıyor.

Biden, 30 Ekim Cumartesi ve 31 Ekim Pazar günü, Roma'daki G-20 Liderler Zirvesi'ne katılacak ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Beyaz Saray, Biden'ın yapacağı ikili görüşmelere ilişkin detayları henüz açıklamadı.

BIDEN'IN SON DURAĞI GLASGOW

Roma'daki temaslarının ardından Biden, 1-2 Kasım'da İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen COP26'ya katılmak üzere bu kente geçecek.

Beyaz Saray, Biden'ın Glasgow'daki ikili görüşmelerine ilişkin de detay vermedi.

ABD Başkanı Biden, 2 Kasım'da, Glasgow'dan ayrılarak Avrupa turunu tamamlayacak ve 3 Kasım'da Washington'a dönecek.