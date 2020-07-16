Joe Biden'ın danışmanı Burns'ten Trump'a Ayasofya tepkisi

ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde konuyu gündeme getirmediğini belirten Nicholas Burns, Yunan toplumuna "Açıklamamızın önemini görün" çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden cami statüsüne kavuşan Ayasofya'nın 24 Temmuz'dan itibaren ibadete açılacağını söyledi.

Ayasofya Camii'nde devam eden hazırlıklar kapsamında girişte yer alan müzeye ilişkin tabelalar kaldırıldı.

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokratlar'ın adayı Joe Biden, Türkiye'nin bu adımından rahatsız oldu.

"AYASOFYA KARARINDAN BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUM"

Biden, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Türk Hükümeti’nin Ayasofya’yı camiye dönüştürme kararından büyük üzüntü duydum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kararından dönmesi ve bu değerli yerin müze statüsünü koruması çağrısı yapıyorum." dedi.

Bir açıklama da Biden'ın 2020 kampanyasında görevli dış politika danışmanı olan Büyükelçi Nicholas Burns'ten geldi.

"TRUMP MESELEYİ GÜNDEME BİLE GETİRMEDİ"

Yunan basınına konuşan Burns, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde Ayasofya’nın camiye dönüşme konusunu gündeme getirme konusunda başarısız olduğunu söyledi.

Burns, "Görünen o ki, Başkan Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son telefon görüşmesinde meseleyi gündeme bile getirmemesi hayal kırıklığı. Büyük bir fırsat kaçtı." diye konuştu.

YUNAN TOPLUMUNA ÇAĞRI YAPTI

ABD'li Büyükelçi ayrıca, Biden'ın Ayasofya ile ilgili açıklamasının "doğru ve güçlü" olduğunu savundu. Burns, şu ifadeleri kullandı:

"(Biden) Türkiye'nin kararını eleştirdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'herkese eşit erişim' sağlamak için bu kararı geri almaya çağırdı. Umarım Yunanlılar ve ABD de dahil olmak üzere dünya çapında Yunan toplumu bunun ne kadar önemli bir açıklama olduğunu bilirler."

Nicholas Burns, 1997-2001 yılları arasında ABD'nin Atina Büyükelçisi olarak görev yaptı.