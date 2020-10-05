Joe Biden'ın ikinci koronavirüs testi negatif çıktı

Başkan Trump'ın 3 Kasım seçimlerindeki rakibi Biden, ABD Başkanı'nın virüse yakalanmasının ardından bir test daha yaptırdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2 Ekim'de koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmasının ardından, gözler Demokrat rakibi Joe Biden'a çevrildi.

Trump ile canlı yayın tartışmasında karşı karşıya gelen Biden'ın, koronavirüse yakalanmış olabileceğine dair endişeler arttı.

Trump'ın virüse yakalanmasından sonra Biden'a yapılan ilk test sonucunun negatif olduğu duyurulmuştu. Demokrat adaya bir test daha yapıldı.

İKİNCİ TESTİN SONUCU DA NEGATİF

Biden'ın kampanya yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, eski Başkan Yardımcısı'na uygulanan ikinci testin de negatif çıktığı duyuruldu.

Tartışma sırasında Donald Trump ve Joe Biden temas kurmadı, iki ismin platformları arasında yaklaşık 3.5 metre mesafe vardı.

MASKE KURALINA UYMADILAR

Ancak moderatör Chris Wallace, geçen hafta Başkan'ın koronavirüs için yerinde test edilmeye çok geç geldiğini söyledi. Wallace, Cumhuriyetçi Parti'nin birkaç üyesinin program boyunca maske kuralına uymadığını söyledi.

ABD Başkanı Trump, koronavirüs tedavisi için Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesi'nde tedavi altında bulunuyor.

HARRIS VE PENCE TARTIŞACAK

The Hill'in haberine göre, ateş ve yorgunluk gibi belirtiler gösteren Trump, geçtiğimiz cuma ve cumartesi günleri bazı anlarda ek oksijene ihtiyaç duydu.

Biden'ın Başkan Yardımcısı adayı olarak belirlediği Kamala Harris ve Trump'ın yardımcısı Mike Pence, çarşamba günü Utah'ta tartışacak.

22 EKİM'DEKİ TARTIŞMA BELİRSİZ

Harris ve Pence'e son günlerde yapılan test sonuçları negatif çıktı ve söz konusu programın gerçekleştirilmesi bekleniyor.

İlk olarak 15 Ekim'deki canlı yayında karşı karşıya gelen Trump ve Biden arasındaki bir sonraki tartışma programının 22 Ekim'de yapılması öngörülüyor.

Ancak Trump'ın hastalığının, bu durumu etkileyip etkilemeyeceği henüz bilinmiyor.

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