Joe Biden’ın K-pop sevgisi

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'le görüşmesinin ardından "K-pop hayranlığı evrensel" sözleri dikkat çekti.

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'le ikinci kez yüz yüze görüştü.

İkili arasındaki görüşmede yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması, koronavirüs aşılarına yönelik iş birliği, iklim değişikliği gibi pek çok farklı konu masaya yatırılırken, en dikkat çekeni ise artık küresel bir fenomen haline gelen K-pop oldu.

Görüşme sonrasında basının karşısına geçen iki liderden Biden, "K-pop hayranlığı evrensel" dedi.

GÜLÜŞMELER OLDU

Bu sözler salonda gülüşmelere neden oldu.

ABD Başkanı bir süre durakladı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gülenlerin neden bahsettiğimi bildiğini söyleyebilirim. Her neyse buna daha sonra döneceğim."

YOUTUBE'DA İZLENME REKORLARI KIRDILAR

Joe Biden'ın dikkat çeken yorumları dünyaca ünlü K-pop grubu BTS'in yeni şarkısı "Butter"ın müzik videosunun YouTube'da izlenme rekorları kırmasının ardından geldi.

ABD Başkanı'nın konuşması sosyal medyada BTS'in hayran grubu ARMY'nin de gündemindeydi.

Twitter'da hayranlardan biri, "Başkan'ın torunları harika bir iş çıkarmış olmalı" ifadelerini kullandı.

Bir diğeriyse "Joe Biden, K-pop dedi. Bu gerçek olamaz" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.