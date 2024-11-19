Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein Lübnan'da

AA

Lübnan'da ateşkesi görüşmek için Beyrut ve İsrail'i ziyaret edecek olan ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile başkent Beyrut'taki meclis başkanlığı konutunda bir araya geldi.

Hochstein, görüşme sonrasında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BİR ÇÖZÜME ULAŞMAYI UMUYORUZ"

Hochstein, "Çatışmayı sona erdirmek için gerçek bir fırsatımız var. Önümüzdeki günlerde bir çözüme ulaşmayı umuyoruz." ifadesinde bulundu.

Berri ile yaptığı toplantının yapıcı olduğunu aktaran Hochstein, "Ateşkes için ciddi bir şans var." dedi.

Hochstein, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaları sona erdirme kararının tarafların elinde olduğunu bildirdi.

Öte yandan, gazetecilerden soru almayan Hochstein, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile görüşmek üzere meclis başkanlığı konutundan ayrıldı.