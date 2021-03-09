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Joe Biden'ın köpeği, Beyaz Saray çalışanını ısırdı

Joe Biden'ın köpeği, Beyaz Saray çalışanını ısırdı

Biden'ın köpeklerinden biri, Beyaz Saray'da agresif tavırlar sergilemeye başladı. Gelişmenin ardından ABD Başkanı'nın ofisindeki iki köpek de gönderildi.