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- Joe Biden'ın köpeği, Beyaz Saray çalışanını ısırdı
Joe Biden'ın köpeği, Beyaz Saray çalışanını ısırdı
Biden'ın köpeklerinden biri, Beyaz Saray'da agresif tavırlar sergilemeye başladı. Gelişmenin ardından ABD Başkanı'nın ofisindeki iki köpek de gönderildi.
- Haber Merkezi
- 09.03.2021 - 11:04
- Güncelleme : 09.03.2021 - 11:06
ABD Başkanı Joe Biden'ın Kasım 2018'de sahiplendiği Major adlı köpek, Beyaz Saray'da ortalığı birbirine kattı.
3 yaşındaki köpeğin, Beyaz Saray'da görevli personele agresif tavırlar sergileyerek havladığı belirtildi.
ISIRMA VAKASININ ARDINDAN KÖPEKLER BEYAZ SARAY'DAN GÖNDERİLDİ
Köpeğin, güvenlik ekibinden bir kişiyi ısırdığı kaydedildi. ABD basınında çıkan haberlere göre, söz konusu çalışanın yaralanıp yaralanmadığına dair bilgi paylaşılmadı.
Yaşananlar üzerine Major'ın yanı sıra Champ adlı köpek de Biden'ın memleketi Delaware'e gönderildi.
Beyaz Saray'dan konuyla ilgili açıklama yapılmadı.