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    Johannesburg Belediye Başkanı Matongo, trafik kazasında öldü

    Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük kenti Johannesburg'un Belediye başkanı Jolidee Matongo, trafik kazasında yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 19.09.2021 - 07:57
    • Güncelleme : 19.09.2021 - 07:58
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    Johannesburg Belediye Başkanı Matongo, trafik kazasında öldü

    News 24'ün haberinde, 10 Ağustos'ta göreve gelen Jolidee Matango'nun, akşam saatlerinde geçirdiği trafik kazasında öldüğü bildirildi.

    SELEFİ KORONAVİRÜSTEN ÖLMÜŞTÜ

    Matango, selefi Geoff Makhubo'nun temmuz ayında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından yeni belediye başkanı olarak atanmıştı.

    Johannesburg Belediye Başkanı Matongo, trafik kazasında öldü #1

    Eski Belediye Başkanı Geoff Makhubo

    ÖĞRENCİLİĞİNDEN BERİ İKTİDAR PARTİSİNDEYDİ

    46 yaşındaki Matongo, öğrencilik yıllarından beri iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresinde (ANC) çeşitli görevlerde bulunuyordu.

    Matongo, 8 yıl ANC'de Bölgesel İletişim Başkanı olarak görev almıştı.

    Johannesburg Belediye Başkanı Matongo, trafik kazasında öldü #2

    Johannesburg Belediye Başkanı Matongo, trafik kazasında öldü #3

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