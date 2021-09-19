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- Johannesburg Belediye Başkanı Matongo, trafik kazasında öldü
Johannesburg Belediye Başkanı Matongo, trafik kazasında öldü
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük kenti Johannesburg'un Belediye başkanı Jolidee Matongo, trafik kazasında yaşamını yitirdi.
- AA
- 19.09.2021 - 07:57
- Güncelleme : 19.09.2021 - 07:58
News 24'ün haberinde, 10 Ağustos'ta göreve gelen Jolidee Matango'nun, akşam saatlerinde geçirdiği trafik kazasında öldüğü bildirildi.
SELEFİ KORONAVİRÜSTEN ÖLMÜŞTÜ
Matango, selefi Geoff Makhubo'nun temmuz ayında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından yeni belediye başkanı olarak atanmıştı.
Eski Belediye Başkanı Geoff Makhubo
ÖĞRENCİLİĞİNDEN BERİ İKTİDAR PARTİSİNDEYDİ
46 yaşındaki Matongo, öğrencilik yıllarından beri iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresinde (ANC) çeşitli görevlerde bulunuyordu.
Matongo, 8 yıl ANC'de Bölgesel İletişim Başkanı olarak görev almıştı.