John Bolton, ABD başkanlığına adaylığını açıkladı

Daha önce darbe itirafında bulunan 74 yaşındaki Bolton, Cumhuriyetçilerin adayı olma yarışında Trump'ı geride bırakabileceğini savundu.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapan John Bolton, Beyaz Saray'ın tartışmalı isimlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Bolton için "Beni engelliyordu" diyen Trump, söz konusu ismin görevine son vermişti.

Trump'a karşı harekete geçti

2024 başkanlık seçimleri öncesi Trump'a karşı harekete geçen 74 yaşındaki Bolton, ABD başkanlığına adaylığını açıkladı.

Bolton, katıldığı itv yayınında, "Trump'a parti içinde destek ölümcül bir düşüş yaşıyor." dedi.

Başkanlığa adaylığını açıkladı

Adaylık sinyali veren Bolton, "Gösterişli bir aday olmam. Cidden yarışabileceğimi düşünmeseydim, o zaman yarışa girmezdim." diye konuştu.

Bolton, ayrıca Cumhuriyetçilerin adayı olma konusunda Donald Trump'ı yenebileceğine ilişkin düşüncesini dile getirdi.

John Bolton, 2024 başkanlık seçimlerine adaylığını açıkladı ViDEO

Dikkat çeken itiraf

Bolton, 6 Ocak Kongre baskınının "dikkatlice planlanmış bir darbe" olarak nitelenmesine yönelik, Trump'ın böyle çalışmadığını, bir fikirden başka bir fikre kolay atladığını söylemişti.

CNN yayını sırasında sunucunun "Darbe yapmak için son derece zeki olmaya gerek yok." diye karşılık vermesi üzerine Bolton, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Darbe planlamalarına yardımcı oldum"

"Burada değil de başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olmuş biri olarak buna katılmıyorum. Bu, çok çalışma gerektirir."

Kuzey Kore ve Afganistan meseleleri görevinden etti

Bolton, adaylığa ilişkin açıklamasının devamında, "Bence başkan adayı olmak için sadece 'Anayasa'yı destekliyorum' diyemezsiniz. 'Bunun altını oyanlara karşı çıkarım' demelisiniz." ifadelerini kullandı.

Dönemin ABD Başkanı Trump, Eylül 2019'da, Kuzey Kore ve Afganistan ile ilgili konularda uzun süredir yaşadığı çatışmalar sonrası Bolton'u görevden almıştı.

Bolton'dan 'dış politikada sert duruş' savunması

Bolton, olası bir başkanlık yarışında kendisine üstünlük sağlayacak kriterin "dış politikadaki sert adam duruşu" olduğuna inanıyor.

Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı, "Yalnızca Moskova'da değil, Pekin gibi yerlerde de komşularınıza karşı sebepsiz saldırganlığın ABD ve müttefiklerinin tolere edeceği bir şey olmadığının anlaşılmasının önemli olduğunu düşünüyorum." diye ekledi.

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