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    John Bolton ve Jeb Bush, 'Türkiye'ye demokrasi getirmek' iddiasıyla dernek kurdu

    John Bolton ve Jeb Bush, 'Türkiye'ye demokrasi getirmek' iddiasıyla dernek kurdu

    ABD'nin başkenti Washington'da kurucuları arasında G.W.Bush'un kardeşi eski Florida Valisi Jeb Bush'un da olduğu 'Türk Demokrasi Projesi' isimli dernek kuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2021 - 06:51
    • Güncelleme : 24.06.2021 - 07:18
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    ABD'de Biden yönetimiyle yabancı ülkelerin iç işlerine karışılmayacağı açıklaması resmen yapılmış olsa da, bazı sivil kurumlar aracılığı ile bunun devam ettirileceğini tahmin etmek zor değil.

    Özellikle Türkiye'nin iç politikasına müdahaleye son dönemde pek merak salan Biden yönetiminin yanı sıra, ABD'de kendilerini Türkiye'ye demokrasi getirmeye adamış yeni bir grup ortaya çıktı.

    BOLTON VE FETÖ'CÜLER EL ELE

    Derneğin kurucuları arasında, ABD eski Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanlarından John Bolton ve FETÖ'den hakkında yakalama kararı bulunan Aykan Erdemir de yer alıyor.

    John Bolton ve Jeb Bush, Türkiye ye demokrasi getirmek iddiasıyla dernek kurdu #1

    DERNEĞİN AMACI

    İnternet sitesinde yazan açıklamaya göre derneğin amacı ''Türkiye'yi daha demokratik politikalar benimsemeye teşvik etmek ve Türkiye'nin demokratik kurumlarının, insan haklarının korunmasına ve ekonomik refahına yönelik sürekli erozyonuna durdurmak olduğu'' belirtiliyor.

    ''TÜRKİYE'DE ALARMA GEÇMENİN VAKTİ GELDİ''

    Bolton resmi hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'ı hedef alarak "Türkiye'de alarma geçmenin vakti geldi. Bir zamanlar güvenilir NATO müttefiki şimdi demokrasiye sırtını dönüyor ve Rusya'yı kucaklıyor. Projeye katılmaktan memnunum" ifadelerini kullandı.

    ''DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE ŞART''

    G.W.Bush kardeşi eski Florida Valisi Jeb Bush da derneğin kurucuları arasında. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Güvenliğimiz için demokratik bir Türkiye şart, ancak Türk özgürlüğü ve hürriyeti yok oluyor. Türkiye'nin otoriter lideri özgürlük yanlısı sesleri susturmaya kararlı. Lütfen @turkish_project'i takip edin ve kaydolun.'' açıklamaları yer alıyor.

    John Bolton ve Jeb Bush, Türkiye ye demokrasi getirmek iddiasıyla dernek kurdu #2

    John Bolton ve Jeb Bush, Türkiye ye demokrasi getirmek iddiasıyla dernek kurdu #3

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