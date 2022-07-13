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    John Bolton'dan darbe itirafı: Başka ülkelerde planlamalara yardımcı oldum

    John Bolton'dan darbe itirafı: Başka ülkelerde planlamalara yardımcı oldum

    Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, katıldığı bir televizyon programında yaşadığı tartışma esnasında başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olduğunu itiraf etti.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2022 - 06:04
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 06:20
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    Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD eski Başkanı Donald Trump zamanında görev yapmıştı.

    Bolton aynı zamanda Türkiye'ye demokrasi getireceğine dair sloganlarıyla bilinen, G.W.Bush'un kardeşi Jeb Bush'un da olduğu 'Türk Demokrasi Projesi' isimli derneğin kurucularından.

    Kurucular arasında ayrıca FETÖ'den hakkında yakalama kararı bulunan Aykan Erdemir de var.

    Bolton şimdi de CNN televizyonunun, 6 Ocak Kongre baskınına ilişkin özel yayınında yaşadığı tartışma esnasında yaptığı itirafıyla gündeme geldi.

    Darbe ile suçlandı

    Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sonuçlarını kabul etmeyip 6 Ocak'ta darbe yapmaya kalkışıp kalkışmadığı konusunda CNN sunucusu Jake Tapper ile Bolton arasında tartışma yaşandı.

    Bolton, 6 Ocak olaylarının "dikkatlice planlanmış bir darbe" olarak nitelenmesine yönelik, Trump'ın böyle çalışmadığını, bir fikirden başka bir fikre kolay atladığını söyledi.

    John Bolton dan darbe itirafı: Başka ülkelerde planlamalara yardımcı oldum #1

    "Başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olmuş biri olarak.."

    Tapper'ın "Darbe yapmak için son derece zeki olmaya gerek yok." diye karşılık vermesi üzerine Bolton, şu ifadeleri kullandı:

    "Burada değil de başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olmuş biri olarak buna katılmıyorum. Bu çok çalışma gerektirir. Onun yaptığı bu değildi. Bir fikirden başka bir fikre atlıyordu. Sonuç itibariyle o, bu isyancıların Kongreye girmesinin önünü açtı ama anayasayı ortadan kaldırmak için değil."

    John Bolton dan darbe itirafı: Başka ülkelerde planlamalara yardımcı oldum #2

    ''Türkiye'de alarma geçmenin vakti geldi''

    Bolton kurucusu olduğu 'Türk Demokrasi Projesi' derneğini desteklediğini belirterek Türkiye hakkında provokatif açıklamalarda bulunmuştu.

    Bolton resmi hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak "Türkiye'de alarma geçmenin vakti geldi. Bir zamanlar güvenilir NATO müttefiki şimdi demokrasiye sırtını dönüyor ve Rusya'yı kucaklıyor. Projeye katılmaktan memnunum." ifadelerini kullanmıştı.

    John Bolton dan darbe itirafı: Başka ülkelerde planlamalara yardımcı oldum #3

    ''Demokratik bir Türkiye şart''

    Türkiye'de demokrasinin tehlike altında olduğunu söyleyen Bolton, ''Güvenliğimiz için demokratik bir Türkiye şart, ancak Türk özgürlüğü ve hürriyeti yok oluyor. Türkiye'nin otoriter lideri özgürlük yanlısı sesleri susturmaya kararlı.' açıklamasını yapmıştı.

    John Bolton dan darbe itirafı: Başka ülkelerde planlamalara yardımcı oldum #4


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