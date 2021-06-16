Johnson & Johnson'ın AB'ye koronavirüs aşısı teslimatı gecikecek

ABD merkezli firmanın üretim tesislerinde yaşanan aksaklık nedeniyle 55 milyon dozun gönderilemeyeceği belirtildi.

Daha önce aşı tedarikindeki gecikme nedeniyle AstraZeneca'yla mahkemelik olan Avrupa Birliği (AB), aynı sorunu bu kez farklı bir şirketle yaşıyor.

Johnson & Johnson firmasının koronavirüse karşı geliştirdiği aşıların teslimatında gecikme yaşanacak.

55 MİLYON DOZ GECİKECEK

AB Komisyonu sözcülerinden Stefan de Keersmaecker, geçen hafta Johnson & Johnson'ın ABD'deki üretim tesislerinde koronavirüs aşısının içeriğine, başka bir aşının içeriğinin karıştığını hatırlattı.

Firmanın bu tesiste üretilen aşılarının, önlem amaçlı geçici olarak AB'de dağıtılmaması kararı verildiğini vurgulayan Keersmaecker, "Sonuç olarak firmanın ikinci çeyrek sonuna kadar temin etmesi gereken 55 milyon dozu gönderemeyeceğini öngörüyoruz." dedi.

200 MİLYON DOZLUK ANLAŞMA

AB'nin Johnson & Johnson firmasıyla 200 milyon doz aşı almak üzere anlaşması bulunuyor. Tek doz uygulanan aşıların 55 milyon dozunun, ikinci çeyreğin sonuna kadar teslim edilmesi gerekiyordu.

Üretimdeki aksaklık nedeniyle teslim edilemeyecek aşıların miktarının 17 milyon doz olduğu belirtilmişti. Firmanın AB'ye bugüne kadar 12 milyon doz aşı gönderdiği ifade ediliyor.

AB'NİN ONAYLADIĞI AŞILAR

AB, bugüne kadar Johnson and Johnson dışında BioNTech-Pfizer, AstraZeneca ve Moderna'nın aşılarına onay verdi.

Daha önce özellikle AstraZeneca aşılarının teslimatında çıkan sorunlar nedeniyle AB BioNTech-Pfizer aşısına ağırlık verdi.