Josep Borrell, AB Liderler Zirvesi öncesi Türkiye hakkında konuştu

Türkiye'nin bölgesel amaçları olduğunu söyleyen Borrell, "Türkiye'nin 3,5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığını anlamalıyız. Onlara yardım etmeliyiz." dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, MED Akdeniz Diyalog Forumu'na video konferans yöntemiyle katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Josep Borrell'e, AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye ile ilişkilerin gündeme geleceği hatırlatılarak, bu konudaki görüşleri soruldu.

"TÜRK-YUNAN GÖRÜŞMELERİ İLERLEMİYOR"

Borrell, "Bu bizim halletmemiz gereken en zorlu meselelerden biri. Son AB Konseyi Toplantısı'nda (1 Ekim'deki AB liderler zirvesi), gelecek aylarda Türk tarafıyla pozitif gündeme girme ve gelişmeleri daha fazla olumlu yaklaşım görüp görülmeyeceğine göre değerlendirmek üzere karar verilmişti." dedi.

Son dönemde Türkiye’den olumlu sinyal görmediklerini savunan Borrell, "Özellikle Kıbrıs konusunda, sondaj konusunda, Türk-Yunan istikşafi görüşmeleri de ilerlemiyor." diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN SURİYELİLERE EV SAHİPLİĞİ YAPTIĞINI ANLAMALIYIZ"

Zirvede bu gelişmeler ışığında bir karara varmak durumunda olduklarını dile getiren Borrell, "Ben Türkiye ve AB’nin ortak çıkarlar paylaştığını düşünüyorum, özellikle iyi komşuluk ilişkilerinde. Türkiye orada duruyor ve duracak. Bölgesel amaçları var.

Türkiye'nin 3,5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığını anlamalıyız. Onlarla ilgilenmek ve onlara yardım etmek durumundayız. Bunu yapmaya devam etmeliyiz. Bu yardım Türk hükümeti için değil, Suriyeli sığınmacılar için." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE DE DOĞAL KAYNAK GELİRLERİNİN EŞİT PAYLAŞIMINI İSTİYOR"

Karasuları anlaşmazlığı, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin karasularına saygı duyulması ve doğal kaynak gelirlerinin eşit şekilde paylaşılması gibi konuları çözmede daha iyi şekilde birlikte çalışılması gerektiğini vurgulayan Borrell, aslında Türkiye'nin de doğal kaynak gelirlerinin eşit şekilde paylaşılmasını istediğini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bunu dile getirdiğini belirtti.

"ZİRVE'NİN SONUCUNU BİLEMEM"

Borrell, gelecek haftaki AB Liderler Zirvesi öncesi mevcut duruma ilişkin şunları kaydetti:

"Şu anda olumlu bir durum yok. Şimdi daha iyi bir ortaklık ve komşuluk mu ortaya koyacağız, buna bakmanın zamanı. Eğer bu mümkün değilse AB Konseyi bir karar almalı. Üyelerin hepsinin ortak kararı olmalı. AB'nin yaptırım rejimi tüm üyelerin onayını gerektiriyor. (10-11 Aralık’taki) Zirve'nin sonucunu şimdiden bilemem. Ben sadece alternatifleri hazırlıyorum."